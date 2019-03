Qui sont les Gilets jaunes ?

Il s'agit de la première étude d'ampleur sur le profil des Gilets jaunes. Menée sur 4 000 personnes par l'Observatoire société et consommation, celle-ci s'est notamment penchée sur la couleur politique de ce mouvement. Elle montre aussi le caractère "sur-consommateur" des Gilets jaunes, leur "vouloir d'achat" étant en décalage avec leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie moyen plus faible. Quelles autres conclusions tirer de cette étude ?



Ce jeudi 14 mars 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle des résultats de l'étude de l'Observatoire société et consommation sur le profil des gilets jaunes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.