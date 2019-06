Quid des impacts économiques de la canicule ?

Dans notre pays, 70 % des secteurs de l'économie sont météo-sensibles. Ainsi il y a des gagnants et des perdants avec la canicule. Plus largement, elle diminue notre efficacité au travail. Selon le Sénat, elle aurait coûté jusqu'à 30 milliards d'euros en 2003. Par ailleurs, certains économistes prévoient que la croissance pourrait chuter de 8 % à cause de l'élévation des températures.



