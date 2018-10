"Quinze jours après mon accouchement j’assurais la traite, matin et soir, six heures par jour" : une agricultrice raconte son congé maternité

"Il faut bien comprendre également que le service de remplacement ce n’est pas gratuit. Nous devons payer la CSG et la CRDS. Là, mensuellement, ça va me coûter au minimum 300 à 400 euros de charges. C’est un petit budget" continue la jeune femme de 35 ans. Le gouvernement a annoncé que dorénavant, pour favoriser le recours au remplacement, les exploitantes n’auront plus à payer la CSG-CRDS qui actuellement reste à leur charge.





Mais Lolita Houdemond insiste : "La vraie problématique est celle de la main d’œuvre. Si elle n’est pas formée au métier et si elle n’est pas assez importante, on peut tourner ça dans tous les sens, les femmes ne pourront pas pleinement prendre leurs congés. Peut-être que nous ne communiquons pas assez sur notre métier pour le faire connaître ; peut-être que nous ne le rendons pas assez attractif. Car si je prends l’exemple de la traite, c’est deux fois par jour, du lundi matin au dimanche soir, du 1er janvier au 31 décembre. C’est reboutant." Surtout que l’exploitante, à la tête de 65 vaches, estime qu’il est primordial d’avoir un salarié compétent en qui avoir profondément confiance. "On leur confie notre entreprise. Si votre remplaçant n’est pas compétent et sérieux, les conséquences financières peuvent vite apparaître."





Pour les agricultrices qui ne parviendraient pas à se faire remplacer, le gouvernement prévoit de leur ouvrir droit à une indemnité journalière forfaitaire du même montant que celui dont bénéficient les travailleuses indépendantes, afin qu’elles ne se retrouvent pas sans aucune indemnisation. Mais Lolita Houdemond est sceptique. "Ils peuvent nous indemniser plus, mais si on n’a personne pour nous remplacer, le budget il va nous servir à quoi ?" interroge-t-elle. Le plus important sur une exploitation agricole, c’est de continuer à la faire tourner.