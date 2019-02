REPORTAGE - Rassemblement contre l'antisémitisme à Paris : "On n'a rien entendu, mais au moins on est venu"

Au pied de la statue, on échange les points de vue, on commente l'actualité, et on attend les prises de parole. Au micro, un homme lance : "Reculez, il faut que les enfants puissent commencer". Apparemment, trop de personnes sont massées contre les barrières de sécurité. On entendra, au milieu de la place, quelques mots des poèmes et des textes lus par des enfants, puis une "Marseillaise".





Puis plusieurs personnes près de la scène commencent à braver la foule pour quitter les lieux. "C'est déjà fini ?", s'étonne une dame d'un certain âge. "On n'a rien entendu, on n'a rien vu, mais au moins on a fait acte de présence, on est venu. C'était cela le plus important".





Il y aura eu des mots de Simone Veil, du Primo Levi et d'autres extraits de textes encore. Plusieurs sont déçus que le rassemblement n'ait pas duré plus longtemps, qu'il n'y ait pas eu des lectures de Sartre, par exemple, "Réflexions sur la question juive" notamment. Mais personne ne regrette d'être venu. "Il fallait le faire. Il y a trop d'enjeux", souffle Antoine avant de quitter les lieux comme tout le monde.