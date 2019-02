Rassemblements : une journée contre l'antisémitisme

Ce mardi 19 février 2019, plusieurs milliers de personnes ont répondu présent place de la République, à Paris, pour dénoncer les violences antisémites. Parmi eux, des ministres, d'anciens présidents et des responsables syndicaux de tous bords. L'appel a été lancé par le Parti socialiste la semaine dernière. De Strasbourg à Lyon, en passant par Toulouse, plus de 70 rassemblements ont eu lieu partout sur le territoire.



