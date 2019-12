RATP : encore "de fortes perturbations" ce mardi, et aucune amélioration prévue pour mercredi

TRANSPORTS - Ce mardi 10 décembre à la RATP, le trafic sera "similaire" à celui de lundi "avec de fortes perturbations sur les réseaux métro et RER", a indiqué la régie. Dix lignes de métro sur 16 seront fermées, et 1 RER A sur 2 et 1 RER B sur 3 circuleront.

Les jours se suivent et se ressemblent dans les transports franciliens. Alors que les scènes de pagaille et de tensions dans les gares et stations d'Ile-de-France ont inondé les réseaux sociaux ce lundi, cela pourrait se répéter demain, puisque la RATP a annoncé que le trafic serait "similaire".

Comme l'indique la régie des transports parisiens, la circulation connaîtra encore de "fortes perturbations", avec dix lignes de métro sur seize fermées. Seules les lignes 1, 14 et Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly) fonctionneront normalement. Les lignes 4, 7, 8 et 9 "seront assurées partiellement aux heures de pointe" (06H30/09H30, 16H30/19H30). Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront closes.

Si plus de 50% du "réseau de surface" (bus et tramway) sera assuré, il y aura un RER A sur deux "en moyenne aux heures de pointe". Pour le RER B, on comptera un train sur trois "en moyenne" toute la journée sur la portion nord (exploitée par la SNCF) et un train sur trois seulement aux heures de pointe sur la portion sud (zone RATP).

Pas d'amélioration prévue pour mercredi

Et toujours ce lundi, la RATP prévient que le trafic devrait être toujours extrêmement perturbé ce mercredi 11 décembre, avec une offre similaire à celle du mardi 10 décembre sur les réseaux métro et RER. En effet, à la RATP, "les assemblées générales ce (lundi) matin ont voté la prolongation de la grève jusqu'à au moins mercredi", a déclaré sur BFMTV Philippe Martin, directeur général adjoint de la régie. Selon Thierry Babec, secrétaire général de l'Unsa RATP (1er syndicat de la régie), "la semaine est morte". "Des assemblées générales ont voté la reconduction de la grève jusqu'à jeudi inclus ou jusqu'à vendredi inclus", a-t-il déclaré à l'AFP.

