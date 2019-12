RATP : enquête interne ouverte après qu’une conductrice de métro a été victime "d’intimidation" de la part de grévistes

Les images tournées lundi sur les quais de la ligne 6 du métro au niveau de la station place d'Italie ont été vues des milliers de fois depuis leur diffusion et ont suscité de nombreuses réactions. Sur la vidéo visible sur Twitter, une conductrice de métro marche en direction de l'avant de la rame pour prendre son service. Celle-ci est encadrée par des collègues qui la mènent jusqu'à sa cabine.

Dans le même temps, elle est huée et sifflée par plusieurs grévistes qui protestent, depuis début décembre contre la réforme de retraites. Poussée et repoussée par ses collègues en grève, la conductrice parvient avec l'aide d'agents arborant un brassard RATP Exploitation à finalement pénétrer dans la rame et regagner sa cabine.