RATP : l'Unsa, premier syndicat, appelle à suspendre la grève lundi sur une majorité de lignes de métro

L'Unsa RATP fait une pause au 45e jour de la grève contre la réforme des retraites. Le premier syndicat de l'entreprise de transports a annoncé samedi la suspension du mouvement, décidée la veille lors de votes en assemblées générales par les conducteurs de métro affiliés.

Il s'agit pour les grévistes de "reprendre des forces" en vue de la prochaine mobilisation, prévue le vendredi 24 janvier, a toutefois précisé Laurent Djebali, le représentant des conducteurs de métro et de RER de l'Unsa RATP.

Dans un communiqué, le syndicat "réaffirme à nouveau son opposition à la mise en place d'un système universel de retraites par points" et assure que "la conviction et la détermination des salariés de la RATP demeurent intactes". L'Unsa RATP appelle à "mettre tout en oeuvre pour que ce mouvement s'amplifie et se généralise en même temps", appelant les confédérations à ne plus agir "en ordre dispersé".