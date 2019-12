RATP : les prévisions de trafic ne s'améliorent pas pour mercredi, 10 lignes de métro toujours fermées

Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées toute la journée. Les lignes 4, 7, 8 et 9 "seront assurées partiellement" et uniquement aux heures de pointe. Ainsi, prévient la RATP, les lignes 9 et 10 seront fermées quand se jouera mercredi soir le dernier match des phases de poule de la Ligue des champions entre le PSG et Galatasaray, au Parc des Princes.