Reconfinement : les commerces qui devront fermer, ceux qui vont rester ouverts

"Rester fermés jusqu'à décembre, pour nous, ce serait le dernier clou dans le cercueil." Pour Hélène, directrice d'auto-école dans les Yvelines, la perspective du nouveau confinement, annoncé par Emmanuel Macron mercredi soir, sonnait comme une sanction. Et elle n'est pas la seule. Rares sont les commerces, les services ouverts au public qui, contraints à baisser le rideau au printemps, n'espéraient pas en être exemptés cette fois-ci. Or si le principe du reconfinement total a de nouveau été retenu, le chef de l'Etat a indiqué qu'il souhaitait "un juste équilibre" entre le maintien du système de santé et celui de l'activité économique.

Les secteurs "non essentiels" devront, eux, fermer leurs portes. Cela concerne par exemple les auto-écoles, mais aussi tous les restaurants et bars, clubs de fitness, instituts de beauté, salons de coiffure, salles de sport, discothèques, salles de spectacles et cinémas, parcs d'attraction et musées. "Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant public, notamment les bars et restaurants, seront fermés au printemps", a simplement énuméré Emmanuel Macron, sans entrer dans les détails.

Peut-il y avoir des aménagements ? Au printemps, l'exécutif avait dû très rapidement ajuster le tir. À côté des commerces de bouche et de première nécessité, une longue liste de commerces et de services avaient pu échapper à la fermeture. Parmi ceux-ci, les magasins de bricolage, d'articles pour animaux, d'informatique et de téléphonie, de matériel médical, mais aussi les blanchisseries, et certains professionnels dont l'activité a augmenté du fait de la pandémie, assureurs et services funéraires en tête. Il faudra probablement attendre les précisions lors de la déclaration de Jean Castex, jeudi matin, pour savoir si ces activités seront à nouveau maintenues.