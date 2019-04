Reconstruction difficile après l'ouragan Irma : Saint-Martin en grève illimitée à partir du 11 avril

Parmi les autres revendications, "l'ouverture immédiate de la négociation concernant l’avenir des résidents, le personnel et la construction du pôle médico-social de l’EHPAD", "la défense du service public et le maintien de tous les bureaux de poste en plein exercice", ou encore "la mise en adéquation des formations et des besoins d'emplois sur le territoire". Elle dénonce également l'expropriation qui pourrait être envisagée dans les zones identifiées à risques depuis le passage de l'ouragan.





Par ailleurs, ils exigent également le règlement immédiat d'un conflit social en cours à la Collectivité de Saint-Martin, où des agents de la Caisse territoriale des oeuvres scolaires (CTOS) réclament leur réintégration au service depuis fin janvier, après la décision de la Collectivité de mettre fin aux fonctions de 16 agents contractuels.