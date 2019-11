Référencement des nounous sur le site de la Caf : pourquoi Alice et Sandrine font grève

L’objet de la colère est un article du projet de loi financement de la "Sécu" pour 2020 qui vise à améliorer, pour les parents, l'accès aux places de garde disponibles. Conséquence pour les assistantes maternelles : elles devront désormais se référencer sur le site monenfant.fr, opéré par les Allocations familiales, et y actualiser régulièrement leurs disponibilités, leurs coordonnées personnelles et leurs tarifs, sous peine de perdre leur agrément, obligatoire pour exercer.

"Assistante maternelle, c’est un métier passion. Et là, j’ai l’impression que cela va devenir un métier sous conditions. Normalement, c’est un métier assez libre, où on peut choisir justement nos employeurs, les enfants qu’on a envie de garder, nos horaires", explique à TF1 Alice Boropert, assistante maternelle depuis 5 ans à St-Nazaire, en Loire-Atlantique. Avec le nouveau système, "il faudra être deux fois plus professionnelle et qu’on soit comme une crèche. Sauf que dans l’accueil individuel, on est dans notre lieu privé que l'on rend professionnel", ajoute Sandrine Guillard, qui garde des enfants depuis plus de 20 ans.

Malgré la grève, la plupart des nounous assuraient néanmoins l’accueil des enfants, selon le collectif Assistants maternels en colère - "gilets roses". En revanche, les activités à l’extérieur étaient suspendues.