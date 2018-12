Référendum citoyen : mode d'emploi ?

C'est le 29 novembre que le RIC a fait son apparition parmi les 42 revendications des gilets jaunes. Le Référendum d'initiative citoyenne est d'ailleurs devenu leur revendication centrale. Celui-ci permettrait aux Français de proposer, modifier et abroger une loi sans passer par le Parlement. Mais la demande des gilets jaunes va plus loin. Ils veulent aussi pouvoir changer la Constitution et révoquer les élus par initiative citoyenne.



