Référendum en Nouvelle-Calédonie : l'enjeu du nickel

Les bureaux de vote de Nouvelle-Calédonie, archipel stratégique de 270.000 habitants dans le Pacifique-sud, ont ouvert dimanche pour un deuxième référendum destiné à choisir entre la France et l'indépendance, avec une participation en nette hausse à la mi-journée.

Parmi les enjeux de ce scrutin, la question économique et la principale ressource locale, le nickel. Ce minerai représente un cinquième du PIB local et emploie plus de 10 000 personnes. Autrement dit, la Nouvelle-Calédonie est extrêmement dépendante du "Roi Nick", comme on le surnomme, malgré une économie en berne depuis quelques années. L'île "possède environ 25 % des ressources mondiales de nickel, mais elle ne détient que 9 % des réserves planétaires, au même niveau que l’Indonésie et l’Afrique du Sud", peut-on lire sur le site de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris (PDF). Ce qui la situe au 7e rang des producteurs et son économie dépend donc largement des cours de cette matière première principalement utilisé dans l'élaboration d'acier inoxydable.