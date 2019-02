Réforme de l'assurance chômage : échec des négociations entre patronat et syndicats, le gouvernement reprend la main

Syndicats et patronat ont acté leur échec à négocier la réforme de l'assurance chômage dans le cadre imposé par le gouvernement. L'exécutif, dans sa "lettre de cadrage", demandait notamment aux partenaires sociaux de se mettre d'accord sur la manière de réaliser 1 à 1,3 milliard d'euros d'économies par an pendant trois ans, et sur un moyen d'inciter à baisse le recours aux contrats courts pour lutter contre la précarité.





Les négociations ont butté sur le système de bonus-malus, censé pénaliser ce recours aux contrats courts. Voulu par les syndicats, qui en ont fait une condition de leur participation aux négociations, ce système consistait en une modulation des cotisations chômage en fonction de la durée des contrats. Le patronat s'y est fermement opposé.