La réforme de l’assurance chômage inquiète les salariés aux contrats les plus précaires

Marie, elle aussi, ne comprend pas. "Pourquoi nous voit-on comme des fainéants ?" Très émue, elle nous raconte comment elle désire plus que tout trouver un emploi stable en tant qu’aide médico-psychologique. Un métier pour lequel elle est diplômée d’Etat. Mais cette entreprise est d’autant plus compliquée que Marie habite dans le département de l’Aisne, où le chômage atteint 12% de la population active, soit quatre points au-dessus de la moyenne en France métropolitaine.





Deux semaines auparavant, cette mère célibataire a passé un énième entretien pour un CDI. Le jour de passage, il y avait 17 autres postulants. Pour un contrat à mi-temps payé 600 euros. "Je préfère me serrer la ceinture et avoir une stabilité de l’emploi", concède-t-elle, la gorge nouée. Car qui dit contrat long dit possibilité d’évolution et horaires fixes pour la nounou de sa fille de deux ans. Alors à 25 ans, elle a l’énergie et la volonté de cumuler des emplois dans deux secteurs d’activité. Et de subir cette stigmatisation. Mais jusqu’à quand ? Tout ce qu’elle espère désormais : avoir enfin l’opportunité de trouver un CDI pour "commencer à construire une vie".