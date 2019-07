Réforme de l'assurance chômage : les patrons contre le "bonus-malus"

À compter du 1er janvier 2020, le système de bonus-malus entrera en vigueur. Plus une entreprise fera signer des contrats courts, plus elle devra payer des cotisations chômage élevées. Le transport, la restauration ou l'hôtellerie sont parmi les sept secteurs économiques concernés par cette mesure. Mais seuls les établissements de plus de onze salariés à l'année seront touchés par cette réforme.



