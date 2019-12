Retraite minimale garantie à 1000 euros nets : un effet d'annonce ?

Le Premier ministre a dévoilé le mercredi 11 décembre les contours de la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Un discours très attendu, alors que de nombreux secteurs se mobilisent depuis une semaine pour afficher haut et fort leur opposition. Pour convaincre, Edouard Philippe, lors de son discours devant la Conseil économique et social puis sur le plateau du 20H de TF1, a mis en avant plusieurs mesures. Et parmi elles, la garantie d'"une pension minimale de 1000 euros nets par mois pour une carrière complète au Smic", présentée comme "une révolution sociale", notamment pour les "agriculteurs, artisans et commerçants".