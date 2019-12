Réforme des retraites : âge pivot et trêve de Noël, Macron sort du bois

Depuis le début du conflit, il était resté très discret sur le sujet de la réforme des retraites. Hormis une brève évocation à l'occasion d'un sommet européen à Bruxelles, vendredi 13 décembre, il n'en avait plus parlé depuis un débat à Rodez, en octobre. Par peur de cliver davantage sur un sujet qui rassemble déjà les deux tiers de l'opinion contre lui ? Toujours est-il que, alors que débute un nouveau round de rencontres entre Matignon et les partenaires sociaux, Emmanuel Macron sort du bois.

En off, mais avec un message clair : la réforme n'est pas bouclée et il y a de la marge pour améliorer certains sujets de crispation. Pas de surprise, il n'y a pas de quoi faire bouger la CGT, Force ouvrière ou SUD : "Le président de la République n'abandonnera ni ne dénaturera le projet", assure une source élyséenne à LCI. Il n'y a donc aucune raison de penser que la réforme pour arriver à un système par points sera retirée, comme l'exigent les syndicats les plus opposés au projet.

Mais il y a de la place pour les à-côtés. Pas n'importe lesquels, en l'occurrence l'âge pivot, sur lequel un changement de stratégie à 180 degrés semble s'opérer au sommet de l'exécutif. D'un âge pivot général à 64 ans, à quelques exceptions près, tels que l'avait avancé Edouard Philippe, on pourrait envisager... un "âge pivot différencié", comme en a parlé par exemple Gabriel Attal sur LCI le matin même. Sans rentrer dans les détails, Emmanuel Macron se dit "disposé à améliorer le projet par le truchement des discussions avec les syndicats".