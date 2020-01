Réforme des retraites : âge pivot, fin de carrière... les points sur lesquels Matignon pourrait lâcher du lest

Le gouvernement va-t-il revoir sa copie concernant la réforme des retraites ? C’est en tout cas le souhait de la plupart des syndicats, la CFDT et l'Unsa en tête. Ceux-ci rencontrent à partir de ce mardi Edouard Philippe pour un nouveau round de négociations. Avec un objectif en tête : obtenir des concessions de la part de l’exécutif. Reste à savoir lesquelles.

Certes, Matignon a lâché du lest concernant de nombreux corps de métier, comme les policiers, les danseurs de l'Opéra, les marins, les pilotes... Mais il a jusqu'alors échoué à faire cesser la grève illimitée à la RATP comme à la SNCF, la plus longue depuis la création de la compagnie de chemins de fer en 1938. Après avoir maintenu le mouvement pendant les fêtes de fin d'année, les syndicats hostiles à la réforme (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU) organisent deux nouvelles journées de manifestations et de grève jeudi et samedi. Une colère que le gouvernement tente de calmer, en ouvrant la voie à des ajustements sur la future réforme.