Retraites : amélioration sur les réseaux RATP et SNCF pour le 42e jour de grève

GRÈVE - Pour le 42e jour du mouvement de grève contre la réforme des retraites, le trafic est de moins en moins perturbé sur les réseaux SNCF et RATP avec 9 TGV sur 10, 8 TER sur 10, et une amélioration du trafic pour les RER. Voici les prévisions détaillées.

Demain mercredi 15 janvier marquera le 42e jour du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Concernant les transports, le trafic est de moins en moins perturbé sur le réseau francilien comme national. La SNCF annonce pour ce milieu de semaine une "amélioration confirmée des trains du quotidien". Le nombre de circulations ferroviaires augmente de 25% par rapport à la semaine précédente.

9 TGV sur 10, 1 Intercités sur 2 et retour des TER

Le nombre de TER est notamment en hausse dans toutes les régions : en moyenne nationale, la SNCF assurera 8 TER sur 10 (trains + cars de substitution), soit près de 70% de l’offre. Information importante pour les utilisateurs de trains régionaux : mercredi 14 janvier seront disponibles sur les sites TER les modalités détaillées de remboursement pour les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires pour le mois de décembre 2019. Un retour progressif à la normale a également été confirmé pour la grande vitesse : le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes TGV. Sur l’ensemble des destinations France et International, en moyenne 9 TGV sur 10 seront ainsi assurés. Le trafic des Ouigo sera "quasi normal" et les Intercités de jour seront assurés pour 1 train sur 2 en moyenne. Même le trafic international sera "très peu perturbé", selon la SNCF. Un trafic normal est prévu pour l'Eurostar, quasi normal pour Thalys ou encore 7 trains sur 10 pour Lyria. La liaison TGV Inoui vers l'Italie aura 2 trains sur 3, la liaison Alleo pour l'Allemagne aura 4 trains sur 5, et enfin, la liaison Elipsos vers l'Espagne : 1 train sur 2.

Transilien et RER : les Franciliens vont revivre

La grande amélioration concerne le RER B : la traversée de Paris sans changement de train sera de nouveau possible. À partir de ce mercredi, après le rétablissement de la continuité des lignes A et D, c’est la continuité de la ligne B qui est rétablie avec la RATP et qui permet à son tour une traversée de Paris sans interruption. Le trafic restera toutefois perturbé. Il y aura cependant une amélioration progressive du trafic sur la plupart des lignes Transilien avec 3 trains sur 4 en moyenne (contre 7 trains sur 10 lundi et mardi). Concernant les RER, voici le détail des prévisions de passage : - RER A : 1 train sur 2 en moyenne toute la journée. - RER B : 1 train sur 2 en moyenne. L’interconnexion est rétablie à Gare du Nord. - RER C : 3 trains sur 5 en moyenne. Toutes les branches sont desservies. - RER D : 3 trains sur 5 en moyenne. - RER E : 4 trains sur 5 en moyenne. L’axe Haussmann Saint Lazare - Tournan est en service normal.

RATP : plus de métros, plus de cas par cas

Concernant les métros, s'il y a une indéniable amélioration, la lecture des différentes options est toujours plus compliquée. La ligne 1 et la ligne 14 (automatiques) fonctionneront comme d'habitude, bien que la 14 ferme désormais à 22h le soir pour travaux, jusqu'en mars. Pour les autres, les horaires d'ouverture varient d'une ligne à l'autre, certaines sont ouvertes sur un tronçon seulement et d'autres fonctionnent sur tout leur parcours. Voilà donc la liste en détail : Ligne exploitée toute la journée entre 5h30 à 1h30: - ligne 2 : Prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses - ligne 7b : Prévoir 2 trains sur 3 sur toute la ligne - ligne 10 : Prévoir 2 trains sur 3 sur toute la ligne Lignes exploitées en continu sur la journée: - ligne 3 : Ouverture de 6h00 à 22h00 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses - ligne 3b : Ouverture de 7h00 à 18h00 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 2 - ligne 4 : Ouverture de 6h30 à 20h30 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses - ligne 7 : Ouverture de 5h30 à 19h30 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 2 l'après-midi - ligne 8 : Ouverture de 5h30 à 21h30 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses - ligne 11 : Ouverture de 5h30 à 20h30 sur toute la ligne, prévoir 4 trains sur 5 Lignes exploitées uniquement en heures de pointe: - ligne 5 : Ouverture de 6h00 à 11h00 et de 14h00 à 21h00 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 3 - ligne 6 : Ouverture de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 20h00 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 2 - ligne 9 : Ouverture de 6h30 à 10h00 et de 16h30 à 19h30 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 2 - ligne 12 : Ouverture de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 entre Concorde et Mairie d'Issy, prévoir 1 train sur 3 - ligne 13 : Ouverture de 5h30 à 11h00 sur toute la ligne, prévoir 1 train sur 5 et de 16h30 à 22h00 entre Les Courtilles et Invalides, prévoir 1 train sur 5. Par ailleurs, plusieurs stations sont toujours fermées même si les lignes remarchent : Barbès Rochechouart, Pigalle, République, Montparnasse-Bienvenüe, Gare de l'Est, Marcadet-Poissonniers, Gare du Nord et Porte de Choisy.

Concernant les tramways, les utilisateurs pourront compter sur un "trafic normal" avec risque de saturation sur toutes les lignes - T1, T2, T3a, T3b, T5, T6, T7, T8 - toute la journée. A noter toutefois : la ligne T1 sera interrompue entre les stations Jean Rostand et Escadrille Normandie-Niémen de 14h00 à 18h00, en raison de travaux sur la voie. Pour les bus, le trafic sera légèrement perturbé : 4 bus sur 5 en moyenne sur l'ensemble du réseau.

La rédaction de LCI