Réforme des retraites : ces aménagements déjà prévus au système "universel"

Côté pilotes, le syndicat majoritaire SNPL a levé son préavis de grève après avoir reçu "des éléments précis et engageants" concernant le maintien de la CRPN et la possibilité de partir à la retraite à taux plein à 60 ans. D’autres syndicats de navigants maintiennent toutefois leur appel à faire grève.

Alors que les gendarmes, pompiers, surveillants pénitentiaires ou contrôleurs aériens ont rapidement vu confirmé leur droit à des départs anticipés à 57 voire 52 ans au titre de leurs "fonctions dangereuses", les policiers se sont mobilisés pour obtenir des garanties de l’exécutif . "Dès lors qu’ils occupent des fonctions régaliennes de protection de la population" et "compte tenu des dangers auxquels ils sont exposés", les policiers "continueront à bénéficier des dérogations à l’âge de départ à la retraite", a assuré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Soit la possibilité d’ouverture des droits à 52 ans et un départ à la retraite à 57 ans.

En étendant aux fonctionnaires le "compte pénibilité", réservé aux salariés du privé, et en prenant mieux en compte le travail de nuit, 20 à 30% des infirmières et aides-soignantes pourront partir avant 62 ans, et au mieux à 60 ans, assure l’exécutif. Mais plus à 57 ans. Matignon promet le lancement début 2020 d’une "concertation sur l’aménagement des secondes parties de carrière" à l’hôpital.