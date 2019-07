Réforme des retraites : très attendu, Jean-Paul Delevoye va lever le voile

"Ce n'est pas une réforme, c'est un projet de société", a d’ores et déjà prévenu le haut-commissaire après s’être attaqué depuis un an et demi à l’un des sujets, si ce n’est LE sujet le plus sensible de la société française. Une promesse aussi : "plus juste et plus lisible", ce futur système, qui doit remplacer les 42 régimes existants, restera "public et par répartition". "Chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tous", avec des points accumulés sur l'ensemble de la carrière et un âge légal de départ maintenu à 62 ans, une promesse du candidat Macron.