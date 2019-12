Grève du 5 décembre : plus du quart des fonctionnaires était en grève, selon le gouvernement

Pancartes à la main, ils étaient souvent en bonne place dans les cortèges partout en France. Plus d'un fonctionnaire sur quatre était en grève ce jeudi 5 décembre à 18h (26%) contre la réforme des retraites, selon les services du secrétaire d'État Olivier Dussopt, tandis que la CGT estime à 45% le taux de grévistes dans la seule fonction publique d'État.

Selon le ministère, 32,82% d'agents publics étaient en grève dans la fonction publique d'État, une moyenne pondérée qui recouvre des taux plus élevés dans l'éducation (42,65%), une proportion de 20,38% dans les ministères hors Éducation nationale et 13,30% chez les exploitants publics, comme La Poste. Le ministère fait état de 13,76% de grévistes dans la fonction publique territoriale et 18,9% dans les hôpitaux (dont 8,7% d'absents et 10,2% de personnels assignés).