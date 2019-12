Réforme des retraites : SNCF, RATP, routiers... Ce qui vous attend pour ce début de semaine

SOCIAL - A quelques jours des vacances de Noël, les syndicats poursuivent leur bras de fer avec le gouvernement. De la RATP à la SNCF, le trafic s'annonce très perturbé lundi et mardi, journée décisive pour la poursuite du mouvement.

Des transports encore au ralenti. C'est ce qui attend ce lundi les usagers au 12ème jour de grève contre la réforme des retraites. En particulier ceux qui souhaitent se déplacer en Île-de-France, où les syndicalistes de la RATP et de la SNCF mais aussi les routiers ont prévu un nouvelle fois de se mobiliser en nombre. Côté SNCF, un TGV sur trois circulera environ, de même qu'un Intercités sur six. Quatre circulations sur dix en moyenne seront assurées sur les lignes de TER, en partie par des bus de remplacement. La SNCF prévoit également un trafic "perturbé" sur le réseau International. Il devrait y avoir un Transilien sur quatre en moyenne, ainsi qu'un RER sur quatre. Pour la ligne A, il y aura un train sur deux, uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Mardi, la SNCF annoncera le plan de transport jusqu'au dimanche 22 décembre. Vous serez alors prévenu par SMS ou par mail si votre train est maintenu, annulé mais avec une solution alternative ou tout bonnement supprimé.

Le trafic toujours compliqué à la RATP

Le trafic s'annonce une nouvelle fois compliqué à la RATP : 8 lignes seront encore totalement fermées lundi et seules les lignes automatiques (1 et 14) ainsi qu'Orlyval fonctionneront normalement. Dans le détail, il y aura un train sur trois pour la ligne 4 et la ligne 7, un train sur trois sur une partie de la ligne 8 et un train sur deux pour un tronçon de la ligne 9. Les lignes 11 et 3 circuleront partiellement, et uniquement en horaires réduits. Le service pour le réseau de bus sera assuré à 50%.

Outre les transports en commun, le trafic s'annonce également compliqué sur les routes. Car quatre syndicats du transport routier et de la logistique appellent à faire grève, afin de dénoncer l'augmentation de la pénibilité et réclamer une revalorisation salariale. Les moyens d'action concrets doivent encore être décidés mais il faut s'attendre à "des actions sous forme de rassemblements, de blocages ou autre, dans toutes les régions de France", a annoncé dans un tract l'UFR-CFDT, premier syndicat de la branche. FO, la CFTC et la CGC se sont jointes à l'appel mais pas la CGT, qui est pourtant la deuxième organisation dans cette branche regroupant transport de marchandises, chauffeurs de car, déménageurs, ambulances ou encore transport de fonds et logistique. Quid du reste de la semaine ? Seule certitude : la journée de mardi devrait être également signe de grosse pagaille, en raison de la manifestation interprofessionnelle qui se profile. Cheminots, étudiants, contrôleurs aériens, fonctionnaires, professions de santé, avocats, magistrats, enseignants sont attendus dans la rue. La RATP prévoit d'ores et déjà que le trafic "devrait rester très perturbé". Côté SNCF, on assure que les usagers ayant prévu de voyager entre mercredi et dimanche prochain seront prévenus mardi soir concernant leur train. Pour ceux qui ont acheté des billets pour se déplacer entre les 23, 24 et 25 décembre, il faudra attendre jeudi soir pour savoir quel sort est réservé à leur train.

