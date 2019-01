Réforme des retraites : il n'y aura pas de décote en partant à 62 ans, assure Delevoye

"Nous laissons la liberté de choix de partir à 62 ans", affirme-t-il. "Si les gens veulent partir plus tard, c'est leur liberté. Evidemment, il n'est pas choquant que si vous partez plus tard, votre retraite soit plus élevée", a ajouté l'ancien médiateur de la République, rallié en 2017 à Emmanuel Macron. La réforme des retraites, qui contient plusieurs chapitres susceptibles de hérisser les syndicats, doit être bouclée dans les mois à venir et déposée au Parlement à la mi-2019, selon Jean-Paul Delevoye.





Lors de ses vœux, le 31 décembre, Emmanuel Macron avait déclaré que le gouvernement devait "poursuivre son travail pour changer en profondeur le système de retraite pour le rendre plus juste". Une fois ces concertations achevées, Jean-Paul Delevoye avait évoqué le dépôt d'un projet de loi après les élections européennes fin mai et une adoption "dans le courant" de 2019.





La réforme vise à instaurer "un système universel de retraites" au lieu des 42 régimes existants, où un euro cotisé donnerait les mêmes droits, quel que soit le statut du cotisant. L'âge légal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans, mais le gouvernement reste flou sur les conditions d'incitation des salariés à travailler plus longtemps. Le nouveau système entrerait en vigueur en 2025 et la première génération concernée serait celle née en 1963.