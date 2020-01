La SNCF "confirme et assume" avoir attribué des primes exceptionnelles à des agents non grévistes

La direction de la SNCF a confirmé l'information dans un communiqué, jeudi, sans préciser le montant de ces primes. La SNCF "confirme et assume l'attribution par des managers locaux de primes exceptionnelles pour certains agents qui se sont mobilisés de façon exceptionnelle et sur une période particulièrement longue pour assurer la continuité du service public pendant la grève qui a débuté le 5 décembre 2019", a précisé l'entreprise.

La direction ajoute que "la tentative de polémique et de politisation de ces mesures managériales classiques récompensant du travail supplémentaire et de l'engagement pour le service est tout à fait déplacée".

Pour la SNCF, "l'engagement et le surcroît d'activité de ces agents non-grévistes ont permis aux trains de circuler y compris les week-ends et pendant les fêtes, aux postes d'aiguillage d'être tenus, et aux voyageurs d'être correctement informés pendant toute la période".

"Alors que nous faisons toujours grève et ce, pour l'intérêt de tous, voilà que la direction #sncf a décidé de verser de juteuses primes aux non grévistes et dans le même temps elle nous explique que l'on doit vendre des actifs et faire des économies drastiques", a notamment réagi, sur Twitter, Bérenger Cernon, le secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Paris Gare de Lyon.