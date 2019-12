Réforme des retraites : le CFA, ce congé de fin d'activité dont bénéficient les routiers

Va-t-il être remis en cause par la réforme des retraites ? Le dispositif de cessation d'activité, le Congé de fin d'activité (CFA), est au cœur des revendications des routiers qui, au-delà de son maintien, réclament un 13e mois, une revalorisation des salaires et un permis professionnel. Présenté par les syndicats comme l'"un des rares acquis sociaux et d'attractivité de la profession", le CFA a bénéficié à plus de 35.000 personnes depuis qu'il a été institué par l'accord national professionnel du 28 mars 1997.

"Le CFA est trop souvent confondu avec un régime spécifique de retraite", indique William Morin de FO Transports à France 3, "or, ça n'a rien à voir". Propre à la branche, il permet, sous certaines conditions, le départ anticipé à la retraite des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes.