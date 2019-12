SONDAGE EXCLUSIF - Réforme des retraites : les Français majoritairement pour la fin de la grève

Après la réunion multilatérale entre les syndicats et le Premier ministre à Matignon, à l’issue de laquelle plusieurs pistes d’évolution ont été avancées (sur l’âge pivot, la pénibilité, la progressivité…) les Français sont par ailleurs 52% à estimer que le gouvernement n’a pas fait assez de concessions. Ils sont en revanche 29% à penser que l’exécutif a trouvé le bon compromis, et même 16% à juger que trop de concessions ont été faites.

Quant au fait de savoir à qui imputer la responsabilité de la grève, ils sont 39% à y voir la responsabilité du gouvernement (contre 40% au premier jour du mouvement le 5 décembre). 29% des personnes interrogées voient, elles, les syndicats comme principaux responsables, et 27% des sondés renvoient les deux parties dos à dos.

Sondage réalisé jeudi 19 décembre auprès d'un échantillon de 972 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.