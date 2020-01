Réforme des retraites : les Français soutiennent-ils toujours la grève ?

Plus de 40 jours après le début de la grève, l’adhésion des Français au mouvement ne faiblit pas, selon les résultats du baromètre Harris Interactive paru mardi. 60% des Français indiquent ainsi soutenir la contestation contre la réforme des retraites. Un chiffre similaire à celui du 7 janvier et seulement deux points inférieurs au 20 décembre. Sur la réforme en elle-même, 67% des personnes interrogées se disent inquiètes lorsqu’elles pensent à la création d’un régime universel des retraites.

On ne lâchera rien et le gouvernement va plier - Un manifestant dans le cortège parisien

Plus au nord à Lille, un lycée du centre-ville est également bloqué. 1500 élèves ont édifié des barricades. "On suit la grève, on se sent aussi concernés", assure un élève soutenant ses professeurs. Sur le Vieux Port, à Marseille, les manifestants continuent là-aussi la lutte. Tout comme à Paris. "On continue à se battre depuis le 5 décembre, on ne lâchera rien et le gouvernement va plier", assure un militant CGT. Cinq jours après le retrait du si contesté âge pivot, le nombre de manifestants sera une nouvelle fois scruté en fin de journée.

Les Français ressentent ce climat tendu dans les grandes villes (manifestations, métros en berne etc.) mais à la campagne que pense-t-on de ce mouvement, sur sa durée notamment ? Sur un marché d’Aniane, dans l’Hérault, pas de problème de transport mais l’impact demeure et les avis se révèlent contrastés. "J’ai du mal à me faire une opinion, il faut être pointu au niveau économie", assure une femme. "Je suis solidaire de la grève parce que je pense à mes enfants, mes petits-enfants" poursuit une autre. Au 43e jour de la mobilisation, certains souhaitent néanmoins la fin de cette grève : "Je n’ai pas pu passer les fêtes en famille. Un syndicat est fait pour discuter, pas pour bloquer", conclut une autre habitante.