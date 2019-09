Reforme des retraites : "Nous avons du temps", promet Edouard Philippe sur TF1

DISCOURS DE LA MÉTHODE - Le Premier ministre était l'invité de TF1 ce jeudi soir afin d'expliquer le calendrier et la méthode du gouvernement pour mettre en place à l'été 2020 la réforme des retraites. Un dossier ultra-sensible qui provoque des oppositions farouches dans le pays à l'image de la journée de mobilisation massive ce vendredi à la RATP.

Du "temps", du "temps" et encore du "temps". Edouard Philippe a présenté ce jeudi la méthode et le calendrier de la réforme des retraites que le gouvernement veut mettre en place avec un mot d'ordre : temporiser et assurer que "la réforme n'est pas écrite". A la veille d'une journée de blocage massif dans les transports parisiens, le Premier ministre a, sur TF1, tenté de faire oeuvre de pédagogie sur le nouveau système universel qui remplacerait, à terme, les 42 régimes actuels (voir la vidéo ci dessus, l'intégralité de l'interview du Premier ministre). Un système "plus juste, plus solide et plus transparent", promet-il.