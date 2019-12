Quatre raffineries toujours en grève ce vendredi, une pénurie de carburants pas exclue

Les raffineries ne sont pas en arrêt complet d’installation mais stoppent les expéditions, c’est-à-dire qu’aucun produit ne sort de leur enceinte, précise M. Lepine. Si la durée de ces grèves est incertaine, tout dépend maintenant des assemblées générales prévues dans chacune des raffineries.

En attendant, l’impact sur la gestion des stocks est possible, estime le syndicaliste. "En quatre jours de blocage de dépôts la semaine dernière, on a asséché tout l’Ouest de la France. Ici, tout dépend de l’attitude des automobilistes, s’ils prennent le vélo ou non, et de la reconduite de la grève par les salariés."

De son côté, Total a assuré hier à l’AFP qu’il n’y avait pas "à cette heure d’impact sur l’approvisionnement de nos stations". Le groupe a également conseillé à ses clients de "ne pas modifier leurs habitudes de consommation".