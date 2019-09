Réforme des retraites : qui est concerné ?

JT 20H - Le nouveau régime des retraites devrait entrer en vigueur en 2025. Il ne s'appliquera qu'aux personnes nées à partir du 1er janvier 1963.

Le Premier ministre Édouard Philippe a donné des précisions sur la réforme des retraites, ce 12 septembre. L'entrée en vigueur du système de calcul par points est prévue en 2025. Seuls nos compatriotes nés après le 1er janvier 1963 sont concernés par cette réforme. Comment ce système va-t-il concrètement s'appliquer pour eux, ainsi que pour ceux qui ont dix ou vingt ans de moins et qui travaillent déjà ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.