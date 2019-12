Réforme des retraites : rassurés, les personnels du transport aérien lèvent leur préavis de grève du 3 janvier

Les contrôleurs aériens devraient conserver une partie de leur régime spécial, qui leur permet de partir entre 52 et 59 ans. Les aiguilleurs du ciel ont en effet de lourdes responsabilités et sont soumis à un contrôle médical strict, qui rend difficile l'hypothèse d'un recul de l'âge de départ et de la décote qui va avec. Ils voient tout de même un net changement, le même que pour le corps enseignant : leur pension de retraite sera calculée non plus sur leurs six derniers mois (les meilleurs, ndlr) mais sur l'ensemble de leur carrière.

Les pilotes de ligne, également inquiets de leur bascule vers le régime universel, avaient déposé un préavis de grève pour le 3 janvier afin de défendre leurs droits. Après concertation, ils vont le suspendre. Le maintien de leur âge de départ à 60 ans est acquis, tout comme leur caisse de retraite, qui permettra de financer cette retraite anticipée. Une autonomie de caisse complémentaire qui est également conservée pour les personnels navigants (hôtesses et stewards).

"On n'est pas un régime spécial, on fait partie du régime général, explique la secrétaire général du principal syndicat de personnel navigant, Christelle Auster. Mais on s'est organisé en caisse complémentaire de façon à ce que les Français n'aient pas à supporter le coût de nos conditions de départ". A 55 ans aujourd'hui, ce sera à 60 ans après la réforme.