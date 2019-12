Réforme des retraites : six choses à savoir sur l'âge pivot, mesure au cœur de la controverse

Ce n'est peut-être pas la mesure la plus importante de cette réforme des retraites, mais c'est celle qui focalise l'attention et qui engrange toutes les colères. Edouard Philippe a confirmé, mercredi, que l'instauration du nouveau régime "universel" à points allait intégrer le critère d'un âge pivot, ou "âge d'équilibre", fixé à 64 ans, conformément aux propositions du rapport Delevoye. La mesure avait été tranchée la veille, mardi soir, à l'Elysée.

Le gouvernement part du principe qu'il n'y a plus qu'1,7 actif pour 1 retraité aujourd'hui en France, contre 4 pour 1 dans les années 1950. Il estime en outre que ce ratio "va continuer à baisser sous l'effet du papy-boom et de l'augmentation de l'espérance de vie" et que la préservation du système, sans augmenter les cotisations ni réduire les pensions, nécessiterait que les Français travaillent jusqu'à 64 ans dans les prochaines années.

L'instauration de cet âge sera progressive. L'âge d'équilibre sera de 62 ans et 4 mois à compter du 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la réforme, puis augmentera de 4 mois par an jusqu'en 2027.

A noter : l'instauration d'un bonus-malus n'obéit pas à une philosophie nouvelle. Lors des précédentes réformes de 2003 (allongement de la durée de cotisation pour la fonction publique), de 2007 (régimes spéciaux) et de 2010 (retraite à 62 ans), le mécanisme de "surcote" et de "décote" était déjà prévu pour les salariés.

Le projet prévoit toutefois qu'en cas de désaccord entre les partenaires sociaux, le bonus et le malus soient fixés à 5% par an.

La réforme prévoit de mettre ce critère entre les mains des partenaires sociaux, à travers une "nouvelle gouvernance du système universel". Patronat et syndicats devront ainsi définir, et réviser si nécessaire, le montant du bonus-malus.

Inversement, rien ne garantit que l'âge de 64 ans n'évolue dans le temps, à moyen ou long terme. En effet, la "nouvelle gouvernance" qui sera mise en place aura pour mission de "fixer l'évolution" de cet âge. Plus exactement, le futur "conseil d'administration de la caisse de retraite universelle" devra respecter une "trajectoire financière" fixée pour 5 ans, et imposant une "règle d'or" d'équilibre du système.

Le gouvernement en avance une en particulier : l'âge d'annulation de la décote (c'est-à-dire l'âge auquel il est possible de partir à la retraite sans subir de décote), actuellement fixé à 67 ans, sera "progressivement abaissé, puis supprimé". Cela concerne notamment les salariés ayant eu des carrières hachées, et tout particulièrement les femmes. Dans le nouveau système, il sera en principe possible de continuer à accumuler des points durant les congés maternité, chômage ou maladie, et par conséquent de repousser moins longtemps l'âge de départ en cas d'interruptions dans le parcours professionnel.

Le projet prévoit en outre le maintien du départ anticipé à taux plein pour les métiers "pénibles". Il étend du même coup de compte professionnel de pénibilité (C2P) à la fonction publique (250.000 personnes supplémentaires seraient concernées). La pénibilité fera l'objet de points supplémentaires et permettra donc de partir plus tôt. En outre, le dispositif des carrières longues, qui permet un départ à 60 ans quand on a commencé à travailler avant 20 ans, sera pérennisé, de même que le dispositif de départ entre 55 et 59 ans pour les travailleurs handicapés. Le principe de départ à 62 ans à taux plein sera maintenu pour les fonctionnaires exerçant des fonctions dangereuses dans le cadre de missions régaliennes.

Le nouveau système doit enfin s'accompagner d'un assouplissement du dispositif de "retraite progressive", afin de permettre à des retraités de continuer à travailler à mi-temps et ainsi de continuer à cumuler des points pour améliorer leur propre retraite.