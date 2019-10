Réforme des retraites : vers un report ?

JT 20H - Face à la mobilisation attendue de plusieurs syndicats, un plan B aurait été envisagé. L'entrée en vigueur des mesures serait décalée dans le temps. Le gouvernement va-t-il reculer sur la réforme des retraites ?

La réforme des retraites devait concerner toutes les personnes nées à partir de 1963. Désormais, il se pourrait que ceux qui sont nès un peu plus tard y échappent de justesse. Jusqu'alors, seuls certains métiers dits "pénibles" bénéficiaient d'une application décalée de la réforme. Pour satisfaire le maximum de compatriotes, une autre possibilité permettra de soumettre la réforme uniquement aux nouveaux entrants sur le marché du travail dès 2025.



