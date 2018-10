Réforme du bac : les nouveautés qui vont tout changer

La nouvelle grande réforme du baccalauréat qui va s'étaler sur trois ans s'apparente vraiment à une révolution. En effet, les filières L, ES et S vont laisser place à un même tronc commun pour tous les élèves. Ils devront toutefois choisir des spécialités. Cette réforme devrait également créer un bac plus simple à organiser et moins cher. Elle concerne les élèves actuellement en seconde.



