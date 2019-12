Carburants : deux raffineries sur huit en grève, le gouvernement appelle à éviter les "pleins de précaution"

Cela aurait déjà des conséquences diverses à la pompe. Dans le département des Bouches-du-Rhône, notamment à Marseille, des stations-essence étaient déjà vides. Au total, ce sont 130 stations service qui sont fermées, sur les 11.000 répertoriées sur notre territoire. Dans le même temps, les prix des carburants ont poursuivi leur hausse la semaine dernière, selon des chiffres officiels publiés lundi. Le litre de gazole, carburant le plus vendu avec près de 80% des volumes, a atteint 1,4667 euro par litre, en hausse de 1,03 centime par rapport à la semaine précédente. L'essence super sans plomb 95 valait 1,5227 euro, en progression de 0,19 centime. Le SP95-E10, qui contient jusqu'à 10% d'éthanol, s'affichait pour sa part à 1,5036 euro, soit 0,39 centime de plus. Enfin, le SP 98 a atteint 1,5872 euro, en hausse de 0,10 centime.

Interrogé par franceinfo, Thierry Defresne, délégué central CGT chez Total, évoquait d'ailleurs "un durcissement du mouvement" qui s'est enclenché. Selon lui, la situation en région PACA et en région parisienne est déjà "extrêmement tendue". "Il est possible que la distribution de produits (essence et gazole, ndlr) soit très impactée entre Noël et le jour de l'an. (...) 360 stations connaissent une pénurie sur au moins un produit. Tout cela va s'accélérer dans les jours à venir", ajoute-t-il.