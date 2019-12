Ils ont donné plus de 1.5 million d'euros aux grévistes : qui sont les donateurs des cagnottes en ligne ?

Les cagnottes en ligne lancées pour apporter un soutien aux grévistes qui se mobilisent depuis le 5 décembre font le plein. La plus importante, lancée par la branche Info'Com de la CGT, a déjà réuni plus de 1,5 million d'euros, versés par près de 23.000 donateurs.

Si le montant moyen des dons est de 65 euros, Éric a décidé de mettre une somme plus importante. Celui qui se définit comme "aisé mais pas riche" a décidé de verser 1.000 euros en soutien aux grévistes. "On brise ce que le Conseil de la Résistance a organisé", déplore cet enseignant en histoire dans le supérieur. À défaut de pouvoir faire grève efficacement sur le long terme, il pense avoir trouvé "une bonne manière de participer".

Cette cagnotte , Éric l'a découverte au gré de ses lectures en ligne. "La charte attachée expliquait que les sommes récoltées bénéficieraient aux salariés syndiqués, mais aussi à tous les autres grévistes", une précision à laquelle il a été sensible. Convaincu de l'intérêt de participer, mais pas forcément familier de ces pots communs organisés sur internet, cet habitant de Nantes a demandé conseil à sa fille avant de se lancer.

Psychologue dans le Morbihan, Franca avoue qu'elle "n'a pas eu le courage" de faire grève. En participant à la cagnotte, elle a trouvé une manière de soutenir celles et ceux qui restent mobilisés. Son compagnon, travailleur indépendant dans la restauration, souligne qu'il "travaille la nuit pour se rendre aux manifs le jour". Très attaché aux "avancées sociales", il estime qu'une participation est "super importante" : "Je veux maintenir ce système", clame-t-il.

Ce don, le couple en a même parlé durant le réveillon : "Nous voulions mettre 100 euros", racontent les deux Bretons, "mais finalement, en discutant avec la famille, nous avons récolté 50 euros de plus !" Tous deux espèrent qu'avec ces contributions, le mouvement, initié le 5 décembre, va continuer et ajoutent : "Même notre fille de 10 ans va donner !" Née en 2009, elle ne devrait connaître que les règles de fonctionnement du régime universel si les grévistes venaient à ne pas obtenir gain de cause.