Supprimer ou assouplir l'âge pivot à 64 ans : les options d'Edouard Philippe pour renouer le dialogue avec les syndicats

C'est le point qui cristallise l'opposition à la réforme des retraites et qui hypothèque tout accord entre le gouvernement et la CFDT. L'instauration d'un âge pivot, ou "âge d'équilibre" de départ à la retraite à 64 ans dès 2022 est aussi la mesure qui crispe le plus l'opinion. L'exécutif en a fait une condition du retour à l'équilibre des comptes d'ici une décennie.

Elle sera précisément au menu des discussions qui doivent reprendre, mercredi après-midi à l'hôtel Matignon, entre Edouard Philippe et les représentants des principaux syndicats. Si la CGT et FO demandent l'abandon pur et simple de l'ensemble de la réforme des retraites, les syndicats dits "réformistes", dont la CFDT et l'Unsa, pourraient encore trouver dans ces discussions des réponses à leurs revendications.

La semaine dernière, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, avait fait de l'âge pivot à 64 ans "une ligne rouge" franchie par le gouvernement, au point de précipiter son syndicat pourtant favorable à un système de retraite universel dans la mobilisation sociale qui touche le pays. Depuis les annonces d'Edouard Philippe, le 5 décembre, les membres du gouvernement et de la majorité n'ont pourtant cessé de répéter que l'âge pivot pouvait faire l'objet de discussions.