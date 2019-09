Réformes des retraites : que des perdants ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Baptiste Morin s'est intéressé ce jeudi 5 septembre 2019 au système de retraites universel par point.

L'acte II de la concertation sur la réforme des retraites a commencé. Cette réforme va instaurer un régime universel par point. Deux simulations ont été faites sur ce nouveau système. Alors, que nous disent-elles ? Qui sont les gagnants et les perdants avec ce dispositif par point ? Ce nouveau régime nous fera-t-il perdre en pension ?



Ce jeudi 5 septembre 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des simulations faites sur le régime universel de retraites par point, et des éventuels gagnats et perdants de ce nouveau système. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 05/09/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.