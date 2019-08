Réformes : le système des retraites sauvé ?

Le sujet de la réforme des retraites est jugé très compliqué. Sur le plan financier, allonger la durée de cotisation va combler le déficit, mais seulement pour un temps. Changer subitement de pieds pour Emmanuel Macron signale que l'exécutif est prêt à faire des compromis. C'est un message d'ouverture adressé à la CFDT et à son patron. L'objectif est d'éteindre la contestation syndicale qui couve.



