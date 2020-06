Renault : après avoir obtenu des garanties pour les salariés de Maubeuge, l'Etat va prêter 5 milliards d'euros

A côté de ce prêt de cinq milliards d'euros, le ministre "a demandé à ce que s'ouvre immédiatement un dialogue social et technique, pour mettre au point un projet industriel d'avenir (...) qui devra garantir à long terme, au-delà de 2023, l'emploi et le niveau d'activité industrielle sur le site de Maubeuge et son territoire", a ajouté Bercy à l'issue d'une réunion avec des élus, représentants des salariés et la direction de l'entreprise.

Cette décision a été saluée par Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. L'activité et l'emploi sur le site MCA, filiale de Renault à Maubeuge (Nord), seront maintenus "au-delà de 2023", a-t-il estimé l'AFP. "Le ministre (de l'Economie) a bien compris la détermination de tout le monde et clairement entendu le message : pas de fermeture de MCA et MCA ne devient pas une coquille vide", a-t-il martelé, en disant rester toutefois vigilant sur les modalités de l'engagement du constructeur automobile.

"On ne pouvait pas rester avec une épée de Damoclès pendant un an. Mais cela ne nous suffit pas encore : il faut maintenant rentrer dans le détail de comment on maintient l'emploi au delà de 2023. Il faut qu'on ait un maximum de visibilité, au moins sur les années 2020/2030", a-t-il ajouté, évoquant des échanges "fermes, parfois rugueux". "Les salariés ont fait leurs preuves, c'est maintenant à l'Etat de faire ses preuves et de respecter ses engagements", a-t-il encore affirmé.