"Nous allons faire l'école à la maison" : dans l'Aude, le désarroi des parents des enfants exposés à l'arsenic

Depuis, l'inquiétude a gagné l'ensemble de la vallée de l'Orbiel. Plusieurs parents réclament désormais qu'un dépistage soit aussi mis en place pour les adultes. Saisi du sujet par deux sénateurs, Emmanuel Macron a évoqué lundi une situation "préoccupante", assurant "que tout sera fait pour protéger les populations". Mais pour la famille Morel, la rentrée s'annonce malgré tout compliquée : "On est baladé entre l'inspection académique, la préfecture et la communauté de commune. Rien n'est fait !".





A l'heure où l'arsenic contamine la rentrée dans l'Aude, à Paris, c'est le plomb qui s'invite dans les discussions des familles habitant à proximité de Notre-Dame. L'incendie du 15 avril a en effet fait fondre plusieurs centaines de tonnes de ce métal, et des concentrations élevées avaient été relevées dans certains établissements scolaires aux alentours de la cathédrale. L'association environnementale Robin des Bois, qui avait porté plainte contre X en juillet, juge que "les informations très récemment diffusées par la mairie de Paris ne sont pas fiables" et a demandé mercredi par communiqué le report de la rentrée des classes. L'association argue en outre que sur les 55.000 enfants et adolescents scolarisés dans les Ier, IVe, Ve et VIe arrondissements, moins de 200 ont bénéficié d'une plombémie (analyse du taux de plomb dans le sang).





Pour autant, la rentrée aura bel et bien lieu. C'est en tout cas ce qu'a assuré le premier adjoint, Emmanuel Grégoire : "Nous avons toujours dit que nous ne prendrions aucun risque et donc si je peux vous dire aujourd'hui que toutes les écoles ouvriront c'est parce qu'il n'y a aucun risque", a-t-il martelé, affirmant que "tous les taux qui sont engagés sont en dessous des seuils sanitaires".