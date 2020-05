Les bars et les restaurants réouvrent le 2 juin, mais dans quelles conditions ?

DECONFINEMENT - Le gouvernement a annoncé ce jeudi la réouverture des cafés, bars et restaurants à compter du 2 juin dans les zones vertes. En zone orange, ce sont uniquement les terrasses qui sont autorisées. Le site internet de l’hôtellerie et de la restauration a publié un document de 16 pages dans lequel figurent les consignes sanitaires à mettre en place lors de la réouverture des établissements. LCI vous explique l'essentiel.

Alors que le déconfinement s’est accéléré jeudi, avec l'annonce de la réouverture des cafés, bars et restaurants (seules les terrasses sont autorisée en zone orange), un document sur le site de l'hôtellerie et de la restauration livre un protocole sanitaire pour les professionnels du secteur HCR (Hôtels, cafés, restaurants). Il a pour vocation de livrer les "consignes sanitaires nécessaires à l’exercice de leur activité dans le respect de la sécurité et de la santé de l’ensemble des salariés" pour réussir à gagner la "confiance des clients et du grand public". Ces dernières pourront varier au gré des "instructions gouvernementales." Chaque établissement va nommer un "référent protocole sanitaire" qui sera responsable de la bonne mise en oeuvre des dispositions et consignes, elles-mêmes disponibles dans un guide accessible au personnel.

Le document précise que le personnel doit porter un masque obligatoirement et des gants mais également se laver les mains toutes les heures. De même, au comptoir les employés seront munis d '"un écran visière". Des dispositions évoquent aussi la mise en place d'"un plan de nettoyage et de désinfection des surfaces" et une "fréquence de nettoyage [...] augmentée". Selon la disposition des lieux, il faut organiser les tables de façon à "maintenir la distance de sécurité" mais aussi penser à maximiser la circulation des employés. Une distance d'un mètre entre chaque table doit être aménagée.

Masques aussi pour les clients

Concernant les clients, le texte précise qu'ils devront "porter un masque, sauf lorsqu’ils sont à table". Il est donc "obligatoire dans les déplacements", prévoit la 2e étape du déconfinement dévoilée jeudi par le gouvernement. Il ne pourra y avoir qu'un maximum de 10 convives par table "formant un groupe de personnes homogène (famille, amis) et pré-constitué". Par le biais de marquages par exemple, il faut mettre en place un système pour organiser les flux de clients de façon à ce que ces derniers ne se croisent pas. Enfin des suggestions appuyées sont faites à propos des menus qui "seront présentés dans la mesure du possible sous toute forme évitant tout contact" (ardoises, QR code) et du paiement ; il faut favoriser le paiement par carte bleue sans contact.