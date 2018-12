Réouverture du marché de Noël de Strasbourg : une manière de répondre au terrorisme

Le marché de Noël de Strasbourg existe depuis maintenant 450 ans. Personne n'envisageait sa réouverture trois jours après l'attentat terroriste qui avait frappé la ville. En mémoire des victimes de ce drame, les visiteurs du village de Noël ont décidé de porter des brassards en kelsch d'Alsace. Plus de détails avec notre correspondant Jacques Rieg-Boivin.



