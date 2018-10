Manifestation contre les violences conjugales : "depuis MeToo, on en parle entre nous"

Ce n'est pas la première fois que Danielle manifeste pour la cause des femmes. "C'est obligatoire, maintenant", estime cette quinquagénaire qui évoque un "effet MeToo", mais déplore que les effets de cette vague de protestation mondiale contre les violences sexistes "soient un peu faibles en France".





"Il faut que ça se passe partout, dans la rue, dans les commissariats. Je ne connais pas une fille qui n'a pas déjà eu peur de rentrer seule le soir, qui n'a pas déjà changé de tenue parce qu'elle avait peur de se faire agresser ou de faire l'objet de remarques. Quant au monde du travail, je n'en parle pas...", poursuit Danielle.





À peine a-t-elle fini d'expliquer les raisons de son combat qu'une autre femme intervient, cette fois pour "attirer l'attention sur les violences morales". Annick, 73 ans, raconte vivre avec un mari qui lui fait subir insultes et pressions psychologiques au quotidien. "Il m'a déjà frappée aussi, mais ces violences morales précèdent souvent les coups, et on n'en parle pas beaucoup", estime-t-elle.





Tout en racontant son histoire, Annick sort deux feuilles A4 de son sac, sur lesquelles figurent des photos de sa maison avec les meubles sens dessus dessous. "C'est mon mari qui a fait ça, parce que j'étais arrivé à la maison une demi-heure en retard. Il est comme ça avec moi, mais il est très gentil avec les autres. Nos amis ne me croiraient pas si je leur racontait sa vraie personnalité." Quelques minutes plus tôt, sur une tribune improvisée, une jeune femme avait saisi le mégaphone pour dénoncer ces violences psychologiques. Elle y décrivait un père qui a fait vivre "un enfer" à sa famille après un divorce.