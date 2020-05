Vacances d'été : la SNCF ouvre les réservations dès le 15 mai Un TGV à l'arrêt sur un des quais de la Gare de l'Est à Paris. − MARTIN BUREAU / AFP

ANNONCE - Suite aux déclarations d'Edouard Philippe promettant des vacances d'été aux Français ce jeudi, la SNCF a annoncé l'ouverture dès demain, le vendredi 15 mai, des réservations pour les voyages de juillet et août.

Bientôt les vacances ! Ou presque. S'il reste quelques mois avant les vacances d'été, le temps va désormais passer plus vite : il est possible, enfin, de prévoir où passer ses congés estivaux... dans la limite de l'hexagone. Suite à l'annonce du Premier ministre affirmant ce jeudi que "les Français pourront partir en vacances en France en juillet et en août", la SNCF a déclaré dans la foulée la lancée de la saison touristique : la réservation des trajets en train pour voyager dans toute la France cet été sera ouverte... dès vendredi 15 mai au matin.

Si le déconfinement se poursuit sans encombre et que toutes les règles sanitaires sont prises à bord pour la sécurité des passagers, les Français pourront donc découvrir les quatre coins de leur beau pays. Et ils devraient être nombreux à choisir des vacances dans l'hexagone, puisque les trajets vers l'étranger sont difficilement prévisibles pour l'instant, et que de nombreuses frontières restent fermées. Pour être sûre de satisfaire tout le monde, la SNCF adaptera dès le 2 juin le nombre de TGV qui circuleront. Un calcul qui dépend de l'assouplissement - ou non - de la limite d’une place sur deux dans les trains.

A l'inverse, si la pandémie s'intensifie et nécessite de nouvelles restrictions de déplacement, la SNCF s'est engagée à rembourser tous voyageurs empêchés de circuler. Edouard Philippe, dans son discours, avait lui aussi précisé que "les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances".

Beaucoup de places disponibles

De fait, la SNCF avait ouvert ses réservations pour juillet et août le 10 mars, quelques jours avant le début du confinement. Mais elle dû réduire fortement la voilure depuis --avec actuellement 35% des TGV et Intercités-- et ne vend plus qu'un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation. Elle envisage pour l'instant de faire circuler 100% des TGV et Intercités prévus cet été, sous réserve de restrictions gouvernementales. La compagnie continuera cependant, pour l'instant, de ne vendre qu'un billet sur deux dans ses trains.

"Aujourd'hui, les Français ont peu préparé leurs voyages. Il reste beaucoup, beaucoup de places", a souligné Christophe Fanichet, le PDG de la SNCF.

