Retour des Gilets jaunes à Paris : 7 500 policiers mobilisés

JT 20H - Les autorités se préparent à une journée à haut risque, samedi 21 septembre. En plus des Gilets jaunes, une grande marche pour le climat et un rassemblement contre la réforme des retraites doivent se tenir à Paris.

Les autorités prennent au sérieux l'appel à manifester dans la capitale, lancé par les Gilets jaunes. Ces derniers considèrent ce 45e samedi comme leur vraie rentrée. Une difficulté de taille pour les forces de l'ordre, car les Journées du patrimoine se dérouleront au même moment. Le dispositif de sécurité s'annonce colossal. Sept mille cinq cents policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris.



