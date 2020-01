Cagnotte de grève de la CGT : 250.00 euros remis aux grévistes de la RATP, 50.000 à ceux de la Gare de Lyon

Pour les aider financièrement, les organisations syndicales se mobilisent. La CFDT, notamment, dispose d 'une "caisse de grève" mise en place dès 1973, alimentée par les cotisations et réservée aux adhérents qui ont au moins six mois d'ancienneté. Elle est aujourd'hui d'un montant de 126 millions d'euros. Concrètement, à partir du deuxième jour du conflit, les grévistes peuvent percevoir 7,30 euros de l'heure, en guise de dédommagement pour leurs actions, soit peu ou prou l'équivalent d'un Smic horaire.

Tenir le plus longtemps possible, c'est le pari des syndicats. Mais pour tenir une grève sur la durée, étendre le mouvement social et durcir le rapport de force, il faut de l'argent. Dans tout conflit social, c'est le nerf de la guerre, en particulier quand le mouvement s'étend, comme c'est le cas de la grève actuelle. Le Code du travail dit explicitement qu'un jour de grève n'est pas payé. Dès lors, chaque gréviste, embarqué dans la contestation sociale contre la réforme des retraites débutée jeudi 5 décembre, voit donc son salaire amputé d'un ou plusieurs jours de travail.

Parallèlement, depuis plusieurs années, des cagnottes sont régulièrement créées sur des plateformes telles que Leetchi, Le Pot Commun ou Le Pot Solidaire. Un système adopté par la CGT, qui constitue des réserves ponctuelles pour défrayer les grévistes et compenser leurs pertes durant un conflit donné. En 2016, lors des manifestations contre la loi El Khomri, la centrale syndicale avait ainsi récolté et redistribué près de 500.000 euros. À l'occasion du mouvement social contre la réforme des retraites, le dispositif a été reconduit. Parmi toutes celles qui ont été lancées en solidarité aux grévistes, la cagnotte "Solidarité financière avec les salariés en grève" organisée par Info'Com-CGT approche désormais les 2 million d'euros/ "Hier(Ndlr : le 3 janvier 2020) on a été remettre un chèque de 50.000 euros aux cheminots grévistes de la Gare de Lyon, on a été remettre un chèque de 250.000 euros aux grévistes de la RATP parce qu'il y a besoin d'aider maintenant", explique ainsi Romain Altmann, secrétaire général CGT Info'Comm. "On a atteint un record", se félicite-t-il (voir la vidéo).